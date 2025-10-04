«Неправильно ругать за оценки»: Ковальчук рассказала о школьных отметках дочери

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 20 0

Старший ребенок звезды учится во втором классе.

Какие оценки получают дети знаменитостей в школе

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Актриса Юлия Ковальчук рассказала о школьных отметках дочери

Российская актриса и телеведущая Юлия Ковальчук рассказала, как складывается учебный год у ее старшей дочери. Подробностями звезда поделилась в ходе беседы с изданием 7Дней.ru.

По словам Ковальчук, восьмилетняя Амелия в сентябре пошла во второй класс, однако уже успела принести плохие отметки домой. Звезда подходит к этому вопросу философски и считает бесполезным упрекать за низкие отметки.

«Я все-таки за то, чтобы не развивать у ребенка стресс относительно оценок. У нас были уже одна двойка и одна тройка, мы с ними сфотографировались, похохотали все вместе, отметили эти события. Не считаю правильным ребенка за оценки ругать», — уточнила телеведущая.

Также звезда дала совет, как способствовать тому, чтобы ребенок учился охотно, а оценки его были хорошими: поддерживать и хвалить чадо.

«Я ее очень хвалю, я ее пытаюсь подбадривать, показывая, что именно у нее получается», — добавила Ковальчук.

Телеведущая Юлия Ковальчук и эстрадный певец Алексей Чумаков поженились в 2013 году в Испании. Супруги воспитывают двоих дочерей. В 2017 году у них родилась первая наследница Амелия, а в 2023-м вторая — Алисия.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Алексей Чумаков едва не стал инвалидом.

«Неправильно ругать за оценки»: Ковальчук рассказала о школьных отметках дочери
