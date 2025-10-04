Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке
Спуск пострадавшей осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.
Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова
На Камчатке спасатели обнаружили третью участницу группы, совершавшей восхождение на вулкан Вилючинский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю в официальном Telegram-канале ведомства.
«Начали ее спуск на высоту 1,5 тыс. м, где находятся медики Центра медицины катастроф», — уточнили в сообщении.
Также в пресс-службе добавили, что спуск пострадавшей осложняется сильной наледью и крутизной склона.
Трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский сегодня, 4 октября. Одному из участников восхождения удалось вызвать спасателей. Поиски альпинистов оказались сложными, так как спасатели не знали, по какому маршруту двигались туристы, совершавшие восхождение в составе незарегистрированной группы. У пострадавших тяжелые травмы рук и ног. Один из участников восхождения погиб.
Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один альпинист погиб и еще один пострадал при восхождении на гору Фишт в Адыгее.
Спортсмены сорвались со скалы при подъеме по северному склону. У травмированного туриста тяжелые переломы — самостоятельно передвигаться он не смог. К месту ЧП прибыл вертолет со спасателями.
