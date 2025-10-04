Спасатели нашли третью участницу восхождения на вулкан Вилючинский на Камчатке

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 42 0

Спуск пострадавшей осложняется сильной наледью, а также крутизной склона.

Трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

На Камчатке спасатели обнаружили третью участницу группы, совершавшей восхождение на вулкан Вилючинский. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Камчатскому краю в официальном Telegram-канале ведомства.

«Начали ее спуск на высоту 1,5 тыс. м, где находятся медики Центра медицины катастроф», — уточнили в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что спуск пострадавшей осложняется сильной наледью и крутизной склона.

Трое альпинистов сорвались со склона вулкана Вилючинский сегодня, 4 октября. Одному из участников восхождения удалось вызвать спасателей. Поиски альпинистов оказались сложными, так как спасатели не знали, по какому маршруту двигались туристы, совершавшие восхождение в составе незарегистрированной группы. У пострадавших тяжелые травмы рук и ног. Один из участников восхождения погиб.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что один альпинист погиб и еще один пострадал при восхождении на гору Фишт в Адыгее.

Спортсмены сорвались со скалы при подъеме по северному склону. У травмированного туриста тяжелые переломы — самостоятельно передвигаться он не смог. К месту ЧП прибыл вертолет со спасателями.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 4 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:41
Президент Палестины приветствовал заявление ХАМАС по прекращению огня в Газе
18:27
Западный журналист назвал главную угрозу для Европы от политики НАТО
18:14
Дмитриев назвал Уиткоффа «движущей силой» мирного плана США по сектору Газа
18:02
Додик: Россия не боится западных попыток изоляции
17:54
Меркель призвала Европу к поиску дипломатического решения украинского кризиса
17:41
Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС

Сейчас читают

Орбан: безопасность Европы требует диалога России и ЕС
Юлия Савичева прокомментировала смену имиджа: «Я же женщина»
«Ездил на гастроли»: Дмитрий Маликов рассказал о своих двойниках
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео