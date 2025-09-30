Один альпинист погиб и еще один пострадал при восхождении на гору Фишт в Адыгее
Для их эвакуации был привлечен вертолет.
Фото, видео: © РИА Новости/Сергей Пивоваров; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Один альпинист погиб и еще один пострадал при восхождении на гору Фишт в Адыгее.
Спортсмены сорвались со скалы при подъеме по северному склону. У травмированного туриста тяжелые переломы — самостоятельно передвигаться он не может. К месту ЧП прибыл вертолет со спасателями. Они эвакуировали выжившего и забрали тело погибшего.
Всего в составе зарегистрированной тургруппы было шесть человек. За остальными сотрудники МЧС отправятся сегодня — если позволит погода.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
Читайте также
53%
Нашли ошибку?