Непоправимый урон: почему не стоит готовить пищу в силиконовых формах

Приготовление пищи в силиконовых формах опасно для организма

Силиконовые формы для выпечки стали незаменимыми на кухне, они популярны благодаря своей практичности, однако их использование может нанести урон организму. Об этом сообщает издание Journal of Hazardous Materials, ссылаясь на исследования Министерства здравоохранения Канады.

По словам экспертов, такие формы при высоких температурах начинают выделять токсичные вещества, которые попадают как в пищу, так и в воздух.

«Изделия из силиконового каучука содержат различные типы химикатов, в том числе циклические или линейные силоксаны, содержащие кремний и кислород. Исследователи обнаружили двадцать пять циклических силоксанов, а также тяжелые конгенеры в силиконовых формах для выпечки», — уточняется в материале.

Ученые предупредили, что в первую очередь вред от использования силиконовых форм могут получить дети.

Также специалисты рекомендуют перед первым использованием прогревать новые силиконовые формы в течение четырех часов в духовом шкафу, а еще не использовать их в духовке, нагретой выше 220-230 градусов.

