Потенциальный риск: чем опасно использование силиконовых браслетов с RFID-чипами

Некачественные силиконовые браслеты с RFID чипами опасны для человека

Использование силиконовых браслетов с RFID-чипами негативно влияет на человеческий организм. Об этом сообщил преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА Александр Михалев в ходе беседы с Lenta.ru.

По словам эксперта, причиной негативного воздействия является материал, из которого сделан браслет, — силикон, который, не всегда предназначенный для контакта с кожей.

«Приблизительный оборот в стране таких браслетов — 10 миллионов. Стремление максимально удешевить производство, часто за счет закупки сырья в Китае без должного контроля качества, приводит к печальным последствиям: кожа на запястье может краснеть, воспаляться», — уточнил он.

Также Михалев рассказал, как понять при выборе, опасно ли устройство: низкая цена, химический запах, липкость и деформация браслета — он неспособен вернуть прежнюю форму после сильного растягивания.

