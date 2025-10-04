Платформа Discord сообщила о масштабной утечке данных пользователей

|
Мария Щелканова
Мария Щелканова 35 0

Полные номера банковских карт, CVV-коды и пароли пользователей не были раскрыты.

Хакеры взломали платформу Discord

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Корпорация Discord Inc сообщила об утечке данных пользователей. Об этом компания заявила на официальном сайте платформы.

В материале говорится, что инцидент произошел из-за кибератаки на систему исполнителя, обслуживавшего службу технической поддержки сервиса.

В результате взлома системы хакеры получили доступ к перепискам пользователей с поддержкой, в которых находились личные документы владельцев аккаунтов для подтверждения возраста и верификации личности: имена, логины, IP-адреса, адреса электронной почты, типы проведенных платежей, истории покупок.

Также в Discord уточнили, что подрядчик успел отключить системы: полные номера банковских карт, CVV-коды и пароли пользователей не были раскрыты.

Расследование проводится с подключением правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что хакеры украли фотографии и данные восьми тысяч детей.

Банда киберпреступников похитила данные, фотографии и адреса детей из международной сети детских садов Kido.

