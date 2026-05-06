«Дети потеряли в супермаркете»: женщину не узнают после похудения на 57 килограмм

Mirror: дети потеряли маму в супермаркете после ее похудения на 57 килограмм

Британка сумела избавиться от половины своего изначального веса без хирургического вмешательства и медицинских препаратов. Однако ее перестали узнавать родные дети. Об этом сообщило Mirror.

Женщина, чей вес в возрасте 30 лет превышал 100 килограммов при росте 163 сантиметра, довела себя до такого состояния из-за привычки заедать стресс и послеродовую депрессию.

По ее словам, изменения были настолько радикальными, что собственные дети порой теряли ее из виду в супермаркете. Они не узнавали ее со спины, а знакомые на улице проходили мимо.

Женщина вспомнила, что в период максимального веса она страдала от болей в суставах и проблем с дыханием, вела затворнический образ жизни и часто плакала перед сном.

Переломным моментом стало обращение в реалити-шоу для людей с лишним весом. В нем ее посадили на индивидуальную диету, а также проводили психологические консультации.

«Долгое время я считала, что моя проблема в еде, но это было не так — дело было в том, как я использовала пищу, чтобы справляться с трудностями», — поделилась она.

Женщина отметила, что как только она поняла свои поведенческие установки, ее мир изменился.

Путь к успеху прошел в несколько этапов. За первые четыре месяца она сбросила около 27 килограммов, а затем в течение года постепенно дошла до веса в 57 килограммов.

Стелла также прошла курсы нутрициологии, чтобы лучше понимать принципы здорового питания. Она успешно удерживает достигнутый результат.

Муж героини полностью поддерживает ее новый образ жизни, который включает физическую активность и сбалансированный рацион. При этом, пара не отказывает себе в посещении ресторанов и путешествиях.

По словам британки, похудение дало ей гораздо больше, чем просто стройное тело. Оно подарило ей веру в себя и долгожданную свободу.

