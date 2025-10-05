Впервые в истории России «Учителем года» стал преподаватель китайского языка Дмитрий Баланчуков. Вот вам и влияние геополитики. Не в том плане, что его выбрали за то, что он знает китайский, Дмитрий еще и английский знает. Влияние здесь в том, что учителей китайского становится все больше и среди них есть и такие достойные, как Дмитрий Баланчуков.

Кстати, представитель педагогической династии — у него и бабушка была учительницей, и мама. И сейчас он работает в той же гимназии, где сам и учился — № 22 в Белгороде. Хрупкий «Хрустальный пеликан» уезжает в регион, который все эти годы под обстрелами ВСУ. И это тоже признак нашего времени.

Как и вот эти награды из рук уже президента педагогам и наставникам участников специальной военной операции. Так, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден учитель истории из Тюменской области Олег Плесовских, среди учеников которого кавалер трех орденов Мужества и Герой России. Президент, обращаясь к учителям, отметил особую роль педагогов во все исторические эпохи.

«Именно педагоги, искренне преданные своему делу, своему народу, своей стране, во все исторические эпохи вели Россию вперед, служили нравственным маяком для целых поколений, воспитывали достойных учеников».ников, которые одерживали судьбоносные ратные победы, добивались выдающихся результатов в науке, в спорте, в искусстве», — сказал Владимир Путин.

Награждение проходило, что характерно, в образовательном центре «Сириус», который в эти дни отмечает десятилетний юбилей с момента основания. За это время он стал уникальной площадкой для развития талантливых детей и подростков в области науки, искусства и спорта.

«Сириус» создал новую модель работы с одаренными школьниками, объединив лучших педагогов и наставников страны. Центр ежегодно принимает тысячи детей со всей России, предоставляя им доступ к современным образовательным технологиям и программам. Его опыт активно тиражируется в регионах, что меняет подходы к педагогике и воспитанию нового поколения талантов в России.

Любопытное исследование провел ВЦИОМ — Всероссийский центр изучения общественного мнения. Был задан, помимо прочего, такой вопрос: «Какова сегодня, на ваш взгляд, роль учителя? Он оказывает образовательную услугу или занимается воспитанием детей?».

И 2/3 опрошенных сказали — услуги. Но! Среди молодежи 18-24 лет растет доля тех, кто видит в учителях моральную опору и наставников. То есть постепенно в обществе растет понимание — учитель необходим, прежде всего, как воспитатель, моральный ориентир.

Это особенно важно в эпоху цифровизации, когда искусственный интеллект способен передавать информацию, но не может заменить человеческую эмпатию, личный пример и душевную теплоту педагога. И это хорошо, поскольку с этим насаждением «педагогических услуг» мы до того дошли, что теперь необходимо защищать педагогов.

