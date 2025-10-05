«Убирайся из моей комнаты!» — дочь Виктории Бони протащила ее по полу за ноги

Звезда была поражена, насколько сильной оказалась наследница в борьбе за личное пространство. Но может ли ребенок вести себя так с мамой?

Дочь Виктории Бони вытащила ее за ноги из комнаты из-за домашнего задания

Телеведущая и популярный блогер Виктория Боня продолжает радовать поклонников контентом в стиле «дочки-матери». На этот раз публике была представлена настоящая потасовка — без пострадавших, но с применением силы! Наследница звезды Анджелина Летиция Смерфит безапелляционно прогнала мать из своей комнаты — буквально выволокла за ноги.

Девочка должна была выполнять домашнее задание, а ее родительница решила проверить, как идут дела. Ее приход был воспринят как вероломное вторжение. Анджелина хватала маму то за ноги, то за руки и тащила за дверь. Крики и попытки вырваться из цепких рук подростка не увенчались успехом. Боня в голос смеялась, отчего сопротивляться было еще труднее.

«Убирайся из моей комнаты!» — кричала в этот момент Анджелина.

Борьба за территорию завершилась тотальным проигрышем Виктории Бони. Она осталась лежать на полу и смотреть, как захлопывается дверь в детскую. Телеведущая была удивлена, что ее дочь настолько сильная и непреклонная. Даже угроза отменить поездку в Лондон, о которой девочка просила, не подействовала.

Поклонники Бони смеялись вместе с ней, поддержала и экс-коллега по «Дому-2» Алена Водонаева. Им не показалось, что ситуация вышла за рамки нормальных отношений детей и родителей — просто юмор. Но нашлись и те, кто обвинил Анджелину в крайне неуважительном по отношению к матери поведении. Но судя по заливистому смеху Бони, она принимает дочь как есть и дает свободу в выражении чувств.

Ранее, писал 5-tv.ru, свои претензии по поводу воспитания Анджелины к Боне предъявил блогер Антон Суворкин** — и раскрыл не самые приятные подробности жизни девочки. Как на ситуацию отреагировала звездная мама?

