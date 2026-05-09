«Каждый раз мурашки и слезы»: Стас Пьеха про фронтовую песню своей семьи

Певец Стас Пьеха: от военной песни «Фронтовые подруги» идут мурашки по телу

Певец Стас Пьеха рассказал о военной песне «Фронтовые подруги», которая была написана в его семье и до сих пор вызывает у него сильные эмоции на сцене. Об этом артист сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на концерте «Песни Победы» в Государственном Кремлевском дворце.

По словам Пьехи, композиция появилась не в годы Великой Отечественной войны, а значительно позже. Музыку к ней написал муж его матери, а стихи создал народный артист России, поэт Илья Резник. При этом, как отметил певец, звучит песня так, будто была написана именно в военное время.

«На удивление у нас в семье была написана военная песня. Муж мамы написал музыку, а Илья Резник написал стихи. И она звучит так, как будто она была написана в военные времена. Она называется „Фронтовые подруги“. Это про девушек на войне. И эта песня всегда на ура проходит, хотя она не тех времен, она была написана 15-20 лет назад», — рассказал артист.

Пьеха подчеркнул, что «Фронтовые подруги» воспринимаются слушателями как старая композиция благодаря искренности и точному настроению. По его словам, песня написана настолько честно, что он сам каждый раз заново переживает ее во время исполнения.

Артист признался, что особенно сильно его трогает один фрагмент песни. Он отметил, что при исполнении строк о боях, полетах и людях на пожелтевших снимках у него появляются мурашки по всему телу.

«Фронтовые подруги», про которую я сказал песня, я каждый раз, когда ее пел, я пел много раз, вот, на словах: «Они говорят о боях, о полетах, о тех, кто глядит с пожелтевшего фото». Вот и вот в этот момент… Я вот сейчас говорю и у меня мурашки по всему телу, каждый раз на сцене, нет ни одной такой песни, которую я бы много лет пел и перепроживал. То есть я всегда актерски, а тут прям само из меня идет», — пояснил исполнитель.

Исполнитель добавил, что для него эта песня стала особенной не только из-за темы Великой Отечественной войны, но и из-за семейной связи. По словам артиста, по силе воздействия композиция звучит как часть великой фронтовой памяти, хотя ее авторами стало более молодое поколение.

