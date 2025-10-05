Подработка на пике: где можно заработать до 140 тысяч в месяц при неполной занятости

«Известия»: на подработку чаще всего ищут упаковщиков и компьютерщиков

Упаковщики и мастера по ремонту компьютеров стали лидерами по росту числа предложений среди подработок — об этом сообщили «Известиям» аналитики, ссылаясь на данные платформ.

Объем смен для этих специалистов увеличился более чем вдвое по сравнению с прошлым годом. Одновременно с этим вырос уровень оплаты — он колеблется от 80 до 140 тысяч рублей в месяц при частичной занятости. Эксперты объясняют рост востребованности нехваткой квалифицированных кадров и высокой текучестью персонала.

Какие специальности вышли в лидеры по количеству смен

Аналитики «Авито Подработка», что число смен для упаковщиков и компьютерных мастеров увеличилось более чем в два раза по сравнению с 2024 годом. Активнее стали нанимать сотрудников складов и бариста — здесь также наблюдается рост спроса.

«Количество смен для сотрудников склада увеличилось на 93% по сравнению с 2024 годом, для бариста — тоже почти в два раза», — сообщили авторы исследования.

В среднем по стране количество предложений выросло примерно в полтора раза, отметил глава сервиса Сергей Яськин.

По данным других платформ — SuperJob и hh.ru — работодатели активно размещают вакансии для курьеров, педагогов и водителей.

По данным hh.ru, Москва, Подмосковье и Санкт-Петербург возглавляют список регионов с наибольшим числом подработок — более 11 тысячи, 5,8 тысячи и 5,5 тысячи вакансий соответственно.

Сколько предлагают заработать

Аналитики «Авито Подработка» сообщили, что в 2025 году средняя зарплата упаковщика составляет 78,1 тысячи рублей в месяц. Компьютерные мастера могут получать до 140 тысяч при частичной занятости. Сотрудники складов — около 99,5 тысячи рублей, а бариста — 58,5 тысячи.

«Для упаковщиков размер оплаты труда вырос на 29%, компьютерных мастеров — на 59%, сотрудников склада — на 35% и бариста — на 54%», — уточнили аналитики.

Помимо этого, рост средней оплаты зафиксирован и в других отраслях. В розничной и оптовой торговле — плюс 52% по сравнению с прошлым годом, в сфере связи и телекоммуникаций — плюс 40%, в архитектуре и дизайне — плюс 35%.

Специалисты по продажам и торговле сегодня могут рассчитывать в среднем на 69,2 тысячи рублей, в телекоммуникационной сфере — 51,9 тысячи, в дизайне — 83 тысячи.

По информации hh.ru, самые высокие зарплаты предлагают водителям — почти 190 тысяч рублей.

Заработок компьютерных мастеров во многом зависит от сложности поломок, объема заказов, квалификации и дополнительных услуг. Для складских сотрудников важны график, количество смен и специфика работы — например, с крупными или хрупкими товарами. Доход бариста, в свою очередь, формируется исходя из опыта, уровня заведения и его локации.

Почему подработки становятся массовым явлением

Спрос на упаковщиков и комплектовщиков повышается, в первую очередь, в сфере розничной торговли и e-commerce. Это связано с активным развитием онлайн-продаж и доставки, пояснила директор hh.ru по исследованиям Мария Игнатова.

Многие подработки не требуют высокой квалификации, что делает их доступными, добавила HR-директор Newstaff Олеся Бормотова.

«Для работодателя это легкий способ укомплектовать штат без долгосрочных обязательств. Это выгодно для него, так как многие из вакансий сезонные. Если человек работает в качестве подработчика, это позволяет управлять нагрузкой и не тратиться на оплату труда в период спада», — объяснила она.

Компьютерные мастера — скорее исключение, отметила Бормотова, поскольку такие услуги требуются не ежедневно, и компании не спешат брать таких специалистов в постоянный штат. Также она подчеркнула, что рост предложений связан с нехваткой квалифицированных кадров и высокой текучестью.

Отток сервисов — приток клиентов: почему вырос спрос на мастеров

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, увеличение спроса на компьютерных мастеров объясняется уходом с российского рынка авторизованных сервисов международных брендов, а также ростом интереса к покупке и ремонту подержанных устройств.

Мария Игнатова же считает, что влияние спроса на зарплаты в условиях нестабильного рынка труда не всегда очевидно.

«Например, для высоковостребованных курьеров в крупных городах рост спроса может напрямую влиять на уровень дохода. В то же время компьютерные мастера могут зарабатывать очень по-разному и здесь есть значительный разброс в зарплатах, что в первую очередь зависит от региона. Например, в Краснодаре им могут предложить до 30 тысяч рублей, а в Москве и Санкт-Петербурге — более 100 тысяч рублей», — пояснила эксперт.

Она уверена, что на уровень оплаты сильнее всего влияет не общая ситуация в стране, а локальные особенности, включая уровень жизни.

Реальные цифры и нюансы зарплатных ожиданий

В SuperJob подчеркнули, что рост оплаты в вакансиях не всегда отражает фактическое увеличение дохода.

«Дело в том, что для того, чтобы быть конкурентоспособными на рынке труда, работодатели даже в вакансиях на подработку указывают зарплату на условиях полной занятости или высокого уровня загрузки. В противном случае их предложения окажутся внизу поисковой выдачи», — объяснили аналитики.

При этом реальный доход зависит от того, сколько времени и усилий подработчик готов вложить в работу.

