Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 28 0

Выборы в стране прошли 4 октября.

Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси

Фото: Инна Кукуджанова/ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал более 71% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК) после обработки 100% бюллетеней. Таким образом политик сохранил свой пост.

Каха Каладзе занимает должность мэра столицы с 2017 года.

В этой гонке основным конкурентом действующего мэра города был претендент от оппозиционной партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе. Ранее сообщалось, что он получил почти 13% голосов избирателей. На третьем месте расположился лидер «Гирчи» Яго Хвичия. Его на посту мэра Тбилиси хотели видеть более 7% голосовавших грузин.

Выборы в стране прошли 4 октября. Избирательные участки были открыты с утра до позднего вечера. Граждане также избирали мэров Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, глав 59 муниципалитетов и депутатов 64 городских собраний.

Ранее, как писал 5-tv.ru, выборы в Грузии переросли в бунт.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+13° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 54%
81.90
0.89 96.05
0.71
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:19
Опасный юридический прецедент: как страны Евросоюза занимаются настоящим морским разбоем в нейтральных водах
9:59
Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси
9:54
«Старею как все!» — Прохор Шаляпин не считает себя красивым
9:36
Кто из звезд толстел ради роли: они отъедали бока, чтобы лучше смотреться в кадре
9:19
Мама поможет: Нонна Гришаева дает сыну советы в любви
9:01
Бронежилет для двигателя: какую защиту картера выбрать

Сейчас читают

ИИ создал вирус-убийцу: это начало эволюции или конец контроля?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 октября, для всех знаков зодиака
Космические перспективы: РФ и КНР планируют строить лунную станцию
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео