Каха Каладзе сохранил пост мэра Тбилиси
Выборы в стране прошли 4 октября.
Фото: Инна Кукуджанова/ТАСС
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе набрал более 71% голосов. Это следует из данных Центральной избирательной комиссии страны (ЦИК) после обработки 100% бюллетеней. Таким образом политик сохранил свой пост.
Каха Каладзе занимает должность мэра столицы с 2017 года.
В этой гонке основным конкурентом действующего мэра города был претендент от оппозиционной партии «Сильная Грузия — Лело» Ираклий Купрадзе. Ранее сообщалось, что он получил почти 13% голосов избирателей. На третьем месте расположился лидер «Гирчи» Яго Хвичия. Его на посту мэра Тбилиси хотели видеть более 7% голосовавших грузин.
Выборы в стране прошли 4 октября. Избирательные участки были открыты с утра до позднего вечера. Граждане также избирали мэров Кутаиси, Батуми, Рустави и Поти, глав 59 муниципалитетов и депутатов 64 городских собраний.
Ранее, как писал 5-tv.ru, выборы в Грузии переросли в бунт.
