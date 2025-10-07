Спасательные операции для альпинистов-нарушителей могут сделать платными

После трагедии на вулкане, где погибли два туриста, чиновники предложили радикальное решение. Оплачивать спасательные работы должны организаторы таких туров. Ведь большинство несчастных случаев в горах происходит именно с группами, которые не зарегистрированы. Плюсы и минусы такой инициативы взвесил корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Это какая-то злая ирония — единственная выжившая при восхождении на Вилючинский вулкан альпинистка теперь вынуждена из окна больничной палаты смотреть на склоны, где погибли ее друзья.

«Самое главное, что организм у нее, скажем так, выживал какое-то время и ресурс расходовал, то есть она находится в таком немножко истощенном состоянии», — рассказал врач-травматолог, травматологическое отделение Елизовской районной больницы Вячеслав Меньшиков.

На кадрах спасательной операции — чудовищные условия. Всю ночь сотрудники МЧС пытались добраться до группы пешком. Спасатель Андрей Полюхов вспоминает — кромешная темнота, ледяной ветер. Говорит, для туристов маршрут был самоубийственен.

«По этим маршрутам в это время нельзя пройти, потому что там опасные каньоны, камнепады», — рассказал спасатель поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Камчатскому краю Андрей Полюхов.

Ради спасения женщины пришлось фактически выполнять десантную операцию. К тому моменту два человека из туристической группы уже погибли.

«Там нельзя было медлить, потому что вертолет висел над гребнем вулкана. Принял решение, и мы тут же спрыгнули с вертолета и остались на гребне», — рассказала медсестра-анестезист Камчатского территориального центра медицины катастроф Екатерина Ваторопина.

За героизмом тех, кто рискует своей жизнью ради других, как-то на второй план уходит важный вопрос — а за чей счет организуют поиски? Понятно, что человеческая жизнь бесценна, но тем не менее.

Понятно, что каждая спасательная операция уникальна и нет точного прейскуранта, но минимальный порядок цифр выглядит так: час работы вертолета МИ-8 — около 370 тысяч рублей, один вылет — четыре часа, то есть уже полтора миллиона. 25 тысяч в день — примерная зарплата десяти спасателей. А еще работа наземных служб — диспетчеров, техперсонала, медиков. Плюс амортизация техники, подсчитать которую сложно.

Видимо, подсчитав все это, губернатор Камчатского края предложил: оплачивать вызволение туристов, нарушивших правила безопасности, должны организаторы похода и сами участники. Счет им выставят после спасения. Тогда, может, сознательность появится.

«Все последние случаи, о которых мы говорим, которые освещаются прессой, это, в первую очередь, коммерческие альпинисты», — рассказала руководитель пресс-службы Федерации альпинизма Ирина Морозова.

Две трети трагических случаев происходят как раз, когда гиды не регистрируют маршруты в МЧС. В 2023 году их было всего два, и тогда никто не погиб. В прошлом году, по данным МЧС, уже пять и 22 погибших. В этом — уже восемь происшествий.

Наглядно. Но альпинисты со стажем парируют: это ж как вырастет стоимость туров? Так и горы опустеют, и альпинизм станет привилегией богачей. Как-то не по-спортивному.

«Это значит, клиент он будет платить несуразную цену. Любые спасработы, по нашим деньгам даже, это представляете, если даже там вертолетные работы начинаются, это меряется миллионами», — рассказал альпинист, мастер спорта по альпинизму, председатель горного клуба управления альпинистских лагерей, председатель комиссии классического альпинизма Федерации альпинизма России Александр Яковлев.

Мировая практика показывает: стоимость спасательных работ в горах может достигать сотен тысяч долларов. Так было семь лет назад в Пакистане, когда российского альпиниста Александра Гукова целую неделю спасали с высоты шесть тысяч метров. Уникальная операция пакистанских пилотов вертолетов обошлась на наши деньги почти в десять миллионов рублей. Платить пришлось самому Александру, помогала Федерация альпинизма.

«В той же Европе, если я там, не дай бог, там или там с кем-то еще случается несчастный случай, меня сначала спасают, а потом мне выставляют счет за спасение. Если сделать у нас такое же, то люди начнут задумываться о страховании. Они сами побегут в страховые, страховать свои риски», — рассказал горный гид, КМС по альпинизму Дмитрий Ермаков.

Но вот рыбаки же, которые с упорством каждый год уплывают в море на отколовшейся льдине, точно не будут страховку оформлять. А их каждый год возвращают на землю вертолетами. Идеи выставлять им за это счет были, но пока предъявляют только штраф — от 500 до пяти тысяч рублей. Вероятно, поэтому они еще и условия выдвигают — без улова, мол, никуда.

Тем не менее, инициативу губернатора Камчатки в ближайшее время должны направить в Госдуму. Профессиональных альпинистов и туроператоров просят присоединиться к обсуждению.

