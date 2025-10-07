Газированные напитки убивают печень быстрее алкоголя

UEG: Газированные напитки повышают риск жировой болезни печени

Газированные напитки с сахаром и их диетические аналоги быстрее алкоголя повышают риск развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени — даже при умеренном потреблении. Об говорят данные нового исследования, которое было представлено на конференции UEG Week 2025.

Ученые проанализировали данные более 120 тысяч внесенных в британский биобанк людей и выяснили, что ежедневное потребление напитков даже в малых дозах увеличивает вероятность заболевания на 50-60%.

При этом напитки с искусственными подсластителями не оказались безопаснее обычных — их регулярное употребление было связано не только с увеличением жировой нагрузки на печень, но и с повышенной смертностью от болезней печени.

Исследователи отмечают, что сахар провоцирует резкие скачки глюкозы и инсулина, способствуя накоплению жира, а искусственные подсластители могут нарушать микробиом кишечника и усиливать тягу к сладкому.

Авторы подчеркнули, что отказ от сладких и диетических напитков в пользу воды снижает риск развития метаболически ассоциированной жировой болезни печени на 13-15%. По их мнению, пришло время пересмотреть представление о «безвредности» диетических напитков и включить ограничение их употребления в программы профилактики метаболических заболеваний.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.