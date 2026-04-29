Смертельная сладость: кардиологи по всему миру бьют тревогу из-за газировки

Дарья Орлова
Калорийность лимонадов часто недооценивают.

Фото: 5-tv.ru

Употребление подслащенных газированных напитков является критическим фактором риска, провоцирующим развитие смертельно опасных патологий. Об этом сообщило издание Mirror со ссылкой на слова кардиолога Джереми Лондона.

Специалиста охарактеризовал популярные газировки термином «жидкая смерть». Врач акцентировал внимание на том, что подобные продукты стали настоящим бедствием для современного социума, а их высокая калорийность зачастую недооценивается потребителями.

Лондон настоятельно рекомендует полностью исключить такие напитки из рациона, чтобы избежать избыточного потребления скрытых калорий, которые незаметно наносят удар по метаболизму и сердечно-сосудистой системе.

Помимо вреда сахаросодержащих жидкостей, медик выделил табакокурение как самый опасный деструктивный фактор для человека. По словам Лондона, курение — это практически худшее воздействие, которому можно подвергнуть свое тело.

«Курение — это худшее, что можно сделать со своим организмом. Оно разрушает легкие, вызывает рак легких, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний, сердечных приступов и инсультов. Не курите», — сказал врач.

В совокупности бесконтрольное потребление сахара и никотиновая зависимость создают условия для необратимых изменений в органах дыхания и сердца, значительно сокращая продолжительность жизни пациентов по всему миру.

