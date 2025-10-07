Есть недостатки: рэпера Macan не возьмут служить в Кремлевский полк

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 149 0

Однако он может пойти в десантники.

Где будет служить Макан

Фото: © РИА Новости/Илья Питалев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Юрист Иван Соловьев: рэпера Macan не возьмут служить в Кремлевский полк

Рэпера Андрея Косолапова, более известного под псевдонимом Macan, не возьмут служить в Кремлевский полк. Таким мнением с aif.ru поделился юрист Иван Соловьев.

По мнению эксперта, попасть на службу в охрану, обеспечивающую защиту Кремля, артисту помешает ограничение по росту.

Если верить данным из открытых источников, то рост музыканта — 175 сантиметров, а вес варьируется от 64 до 65 килограммов. Это, как отметил Иван Соловьев, средние показатели. С ними могут взять в любой род войск, например, в ВДВ. Однако попасть с такими данными в Кремлевский полк невозможно.

Помимо этого, юрист рассказал, что, проходя срочную службу, Косолапов сможет продолжить заниматься творчеством. Никто не мешает ему проявлять свои таланты. В любой части, по словам эксперта, есть соответствующий клуб или культурно-досуговое направление. Таким образом, музыкант сможет участвовать в армейских мероприятиях.

Юрист обратил внимание на то, что многие певцы, заступив на службу, продолжают вести личные блоги, делясь с подписчиками не только интересными историями, но и своим творчеством.

«Не знаю, кто там помогает им выходить в интернет, но, я так понимаю, поклонники не испытывают острого дефицита общения со звездами», — подытожил Иван Соловьев.

Пару дней назад рэпер Macan сообщил, что уходит в армию. Об этом он рассказал у себя в соцсетях. Артист опубликовал фотографию из военкомата, сопроводив ее обращение к фанатам. В частности, он написал: у него все в порядке, его никто не задерживал и он отправляется служить.

Ранее, писал 5-tv.ru, актера Глеба Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру кинокартины «Первый на Олимпе». В этой картине он исполнил главную роль.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео