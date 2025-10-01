Пришел с сослуживцами: Калюжного отпустили из армии на премьеру «Первый на Олимпе»

Калюжного отпустили в увольнительную в армии на премьеру «Первый на Олимпе»

Актера Глеба Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру фильма с его участием «Первый на Олимпе». Об этом артист заявил на пресс-конференции, кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

Калюжный поблагодарил руководство, которое отпустило актера на премьеру проекта. В своей речи он отметил, что на показ картины пришли не только его родные и близкие, но также и сослуживцы, с которыми он подружился в армии.

«В принципе, прохождение срочной службы в армии — это очень вдохновляющий и важный период», — подчеркнул Калюжный на пресс-конференции.

Актер Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию мае этого года. Представитель артиста Григорий Сухов сообщал прессе, что служба проходит в Семеновском полку, а сам Калюжный уже не раз получал похвалу руководства. Кроме того, в армии он активно занимается спортом. По возвращении актер намерен продолжить работу в кино, на 2026-й год уже намечены съемки в полном метре. Калюжный также хочет попробовать себя в роли режиссера и продюсера.

