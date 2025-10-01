Пришел с сослуживцами: Калюжного отпустили из армии на премьеру «Первый на Олимпе»

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 61 0

У актера была большая группа поддержки.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Калюжного отпустили в увольнительную в армии на премьеру «Первый на Олимпе»

Актера Глеба Калюжного отпустили в увольнительную из армии на премьеру фильма с его участием «Первый на Олимпе». Об этом артист заявил на пресс-конференции, кадрами с мероприятия делится 5-tv.ru.

Калюжный поблагодарил руководство, которое отпустило актера на премьеру проекта. В своей речи он отметил, что на показ картины пришли не только его родные и близкие, но также и сослуживцы, с которыми он подружился в армии.

«В принципе, прохождение срочной службы в армии — это очень вдохновляющий и важный период», — подчеркнул Калюжный на пресс-конференции.

Актер Глеб Калюжный отправился на срочную службу в армию мае этого года. Представитель артиста Григорий Сухов сообщал прессе, что служба проходит в Семеновском полку, а сам Калюжный уже не раз получал похвалу руководства. Кроме того, в армии он активно занимается спортом. По возвращении актер намерен продолжить работу в кино, на 2026-й год уже намечены съемки в полном метре. Калюжный также хочет попробовать себя в роли режиссера и продюсера.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+20° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 53%
82.61
-0.26 96.86
-0.28
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:28
Не один миллион: за какую сумму Ирина Аллегрова может вернуться на сцену
14:16
Тяжелый гранит науки: в школах планируют сократить объем домашних заданий
14:08
Число отравившихся опасным веществом школьников в Екатеринбурге возросло до 20
14:00
Пришел с сослуживцами: Калюжного отпустили из армии на премьеру «Первый на Олимпе»
13:55
Рябков заявил о проведении нового раунда переговоров России и США до конца осени
13:53
Путин обсудил с Совбезом вопросы повышения информационной безопасности

Сейчас читают

Шатдаун надолго отвлечёт внимание Трампа от Украины — эксперт
Суд заочно приговорил писателя Быкова* к семи годам колонии
Морская провокация: в НАТО пошли на эскалацию в отношениях с Россией
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео