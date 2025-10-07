Герцогиня Скандальная: Меган Маркл посмеялась над упавшей моделью на Неделе моды

Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 188 0

Ранее супруга принца Гарри подверглась критике из-за бессердечного отношения к гибели принцессы Дианы.

Последние скандалы с Меган Маркл на Неделе моды

Фото: www.globallookpress.com/ Dave Warren

Daily Mail: Меган Маркл посмеялась над упавшей моделью на Неделе моды

Герцогиню Сассекскую Меган Маркл вновь критикуют после серии неловких моментов на показе Balenciaga. На новом видео, снятом за кулисами, видно, как она смеется, когда модель падает на подиуме. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Герцогиня, которая появилась в стильном белом оверсайз-платье и накидке, сидела в первом ряду рядом с близким другом Маркусом Андерсоном, директором по глобальному членству Soho House. В момент того, когда модель оступилась и упала, Маркл ахнула от ужаса, затем хихикнула, прикрыв рот рукой, и попыталась отвлечься разговором с Маркусом, который оставался невозмутимым.

Кроме того, на кадрах запечатлен момент, когда она пыталась заговорить с британской актрисой Кристин Скотт Томас, но та отвернулась, оставив Меган в неловкости.

Маркл также была раскритикована за походку из-за покачивания бедрами. А также обвинениям подвергся ее ролик в личном блоге, где она положила ноги на кожаные сиденья лимузина, едущего по маршруту, связанному с трагической аварией принцессы Дианы в туннеле Пон-де-л’Альма в 1997 году. Пользователи назвали видео «невероятно глупым» и «бесчувственным».

Королевский эксперт Ричард Фицуильямс отметил, что публикация видео была «совершенно непонятной и бессердечной» и могла вызвать недовольство принца Гарри, учитывая контекст гибели его матери.

