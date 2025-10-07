«Его больше нет рядом»: певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

Певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

Певица Шер, которой в этом году исполнится 80 лет, все больше дистанцируется от своего молодого бойфренда Александра «A.E.» Эдвардса. Об этом сообщает RadarOnline.

Шер и 39-летний продюсер отдаляются друг от друга, что, по словам источников журналистов, вызывает облегчение у ее близких.

«Его больше нет рядом. Она поняла, что, возможно, это не в долгосрочной перспективе. Его поведение расстраивало ее», — рассказал источник.

Семья и друзья Шер неоднократно предупреждали ее о сомнительных намерениях Эдвардса. Особое беспокойство вызвали слухи о том, что певица якобы собиралась внести бойфренда в свое завещание. Теперь же отношения, по словам очевидцев, «разрушаются сами собой».

Дополнительным фактором, который отвлек Шер от любовных переживаний, стало беспокойство за сына — 49-летнего Элайджу Блю Оллмана, рожденного в браке с рок-музыкантом Греггом Оллманом. Мужчина переживает тяжелый период, связанный с наркотической зависимостью, и недавно был госпитализирован после передозировки.

Инсайдер пояснил, что Шер сейчас сосредоточена на семье и все меньше времени уделяет вечеринкам.

«Он также любитель вечеринок, и ей не нравится это», — добавил источник.

