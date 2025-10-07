«Его больше нет рядом»: певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 94 0

Легенда сцены охладела к своему избраннику — 39-летнему продюсеру.

Почему певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

Фото: www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Шер рассталась с молодым бойфрендом

Певица Шер, которой в этом году исполнится 80 лет, все больше дистанцируется от своего молодого бойфренда Александра «A.E.» Эдвардса. Об этом сообщает RadarOnline.

Шер и 39-летний продюсер отдаляются друг от друга, что, по словам источников журналистов, вызывает облегчение у ее близких.

«Его больше нет рядом. Она поняла, что, возможно, это не в долгосрочной перспективе. Его поведение расстраивало ее», — рассказал источник.

Семья и друзья Шер неоднократно предупреждали ее о сомнительных намерениях Эдвардса. Особое беспокойство вызвали слухи о том, что певица якобы собиралась внести бойфренда в свое завещание. Теперь же отношения, по словам очевидцев, «разрушаются сами собой».

Дополнительным фактором, который отвлек Шер от любовных переживаний, стало беспокойство за сына — 49-летнего Элайджу Блю Оллмана, рожденного в браке с рок-музыкантом Греггом Оллманом. Мужчина переживает тяжелый период, связанный с наркотической зависимостью, и недавно был госпитализирован после передозировки.

Инсайдер пояснил, что Шер сейчас сосредоточена на семье и все меньше времени уделяет вечеринкам.

«Он также любитель вечеринок, и ей не нравится это», — добавил источник.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего
11:43
Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео