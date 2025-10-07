Блогер Александра Митрошина подала заявление о банкротстве

Налоговая служба направила в Арбитражный суд Москвы заявление о признании банкротом блогера Александру Митрошину. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

«ИФНС России № 33 по городу Москве 06.10.2025 направлено в Арбитражный суд города Москвы заявление о признании несостоятельным (банкротом) должника — Митрошиной Александры Александровны», — говорится в документе.

Ранее Митрошину обвинили в отмывании денежных средств в особо крупном размере. В начале марта ее задержали в Краснодарском крае, после чего доставили в Москву. Суд избрал в отношении блогера меру пресечения в виде домашнего ареста.

По данным следствия, с 2020 по 2022 год Митрошина, действуя как индивидуальный предприниматель, использовала упрощенную систему налогообложения, несмотря на то что ее доход от образовательных курсов превышал установленный лимит. Средства, поступавшие от клиентов, перечислялись на счета трех предпринимателей, сотрудничавших с ее ИП, что позволило избежать уплаты налогов на сумму свыше 127 миллионов рублей.

Следователи утверждают, что эти деньги впоследствии были легализованы через участие в долевом строительстве и приобретение недвижимости в столице. Если суд удовлетворит заявление налоговой, Митрошину могут признать банкротом, что станет новым этапом в громком расследовании.

