Владимир Путин посетил Петропавловский собор в Петербурге

Президент России Владимир Путин посетил Петропавловский собор в ходе своей рабочей поездки в Северо-Западный федеральный округ (СЗФО). Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

На мероприятии в храме также побывали министр обороны РФ Андрей Белоусов, глава Генштаба Валерий Герасимов, директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Александр Бортников и командующие группировками войск в зоне специальной военной операции (СВО).

«Есть необходимость поговорить лично. Ну и хороший повод. Я решил встречу нашу начать отсюда, потому что это усыпальница тех людей (российских императоров. — Прим. ред.), которые, по сути, делают современную Россию», — отметил президент.

Кроме того, глава государства уточнил, что по завершении мероприятия в соборе состоится рабочая встреча. После же Владимир Путин пригласил всех присутствовавших на обед.

Президент России 7 октября отмечает свой день рождения. Ему исполнилось 73 года.

