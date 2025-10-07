Телефонный разговор с Трампом не запланирован: Ушаков о поздравлениях Путину

Ушаков: Путин получил много поздравительных телеграмм в свой день рождения

Президент Владимир Путин получил много весьма теплых поздравительных телеграмм в свой день рождения. Об этом заявил его помощник Юрий Ушаков в ходе своего брифинга.

«Поступило много поздравительных телеграмм, весьма теплых, я бы сказал, нестандартных», — сказал он.

В частности, российский лидер получил поздравление от китайского лидера Си Цзиньпина, от лидера КНДР Ким Чен Ына и многих других.

Кроме того, президент России активно принимает поздравления по телефону. По словам Ушакова, день российского лидера распланирован так, чтобы основные звонки были проведены после двух часов дня.

Ушаков уточнил, что телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом у Владимира Путина сегодня не планируется.

Президенту России 7 октября исполнилось 73 года.

