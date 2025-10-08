Попавшую в рабство в Мьянме россиянку освободили

Сегодня была освобождена попавшая в рабство в Мьянме россиянка. Жительница Иркутска приехала в Таиланд по приглашению работодателя под предлогом трудоустройства. Но была обманом вывезена в соседнюю страну для работы в мошеннических кол-центрах.

В Азии действует очень большая транснациональная преступная сеть, куда как раз завлекают иностранцев, которым в чужой стране не к кому обратиться за помощью.

Добиться освобождения девушки удалось благодаря полицейским Мьянмы и Таиланда, с которыми очень плотно сотрудничали наши дипломаты из посольства в Бангкоке.

