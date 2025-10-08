Мать ушла в загул: петербурженка бросила троих детей на Филиппинах

Мать из Петербурга бросила на Филиппинах своих троих детей. Малыши превратились в беспризорников, им с трудом нашли опекунов. Хотя здесь, в России, их ждет бабушка, однако перевезти мальчика и двух девочек пока не получается. Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Валерия Кузнецова.

«Не было денег, и мы должны были воровать, она заставляла меня воровать, чтобы кормить семью. Я все время голодный был, она меня иногда один раз в день меня кормила», — рассказывает брошенный ребенок.

Шокирующие рассказы детей, которым пришлось слишком рано повзрослеть. На Филиппины они приехали вместе с матерью — россиянкой Натальей Белозеровой. Женщина стала употреблять наркотики, начались скитания — сыну и дочерям приходилось спать то в палатке, то в арендных квартирах, где мать снимала интимные видео для своих любовников.

«Она стала сумасшедшей, покупать больше травы, продавать байки чужие», — рассказывает ее ребенок.

В какой-то момент дети не выдержали и сбежали все вместе. Несколько дней за ними присматривали сотрудники одного из отелей. Затем вмешались местные соцслужбы.

«Трое детей (12, 8, 5 лет) в настоящее время находятся под временной опекой в приемной семье в городе Себу. Четвертый ребенок (1,6 года) находится вместе с матерью на медицинском обследовании», — сообщили в филиппинских органах опеки.

У всех детей разные отцы. Канадец Джоил пытался забрать свою пятилетнюю дочь Майю. Но у нее в документах, как и у остальных, в графе «отец» — прочерк. Зато родство с Татьяной Вениаминовной доказывать не нужно — она приходится детям бабушкой. И в ближайшее время надеется увезти внуков в Петербург.

Ее дом детям уже знаком. Они гостили тут прежде, когда мать уходила в загул в Индии, Бразилии, Непале.

«Все это началось, когда ей было 30 или около того, а сейчас ей 44 уже. Я каждый раз думаю, что она уже созреет как-то и возьмется за ум. Но получается только хуже», — рассказывает мать Натальи — Татьяна.

Сейчас пенсионерка оформляет опеку над детьми. Правда, сможет, как сама говорит, «потянуть» лишь троих. Четвертая малышка пока останется на Филиппинах.

Но сначала петербурженке предстоит накопить около 500 тысяч рублей на билеты до Филиппин, чтобы забрать внуков. Несколько часов назад стало известно, что их мать задержана филиппинскими полицейскими.

