В аэропорту Антальи россиян попросили забрать багаж и сдать покупки в дьюти-фри

Анастасия Антоненко
Туристы из РФ не могут вылететь домой уже несколько часов.

Почему в Анталье россияне должны вернуть покупки в дьюти-фри

Фото: © РИА Новости/Наталья Селиверстова

В аэропорту Антальи российских туристов призвали сдать приобретенные в дьюти-фри покупки и забрать свой багаж. Об этом сообщили корреспонденту РИА Новости в авиакомпании Turkish Airlines.

Речь идет о пассажирах турецкой авиакомпании, которые ожидают своего рейса в Москву и Санкт-Петербург и не могут вылететь из страны уже более четырех часов.

Представители аэропорта обратились к российским гражданам с просьбой сдать все покупки в дьюти-фри, заново пройти паспортный контроль и получить свой багаж обратно. После этого пассажиры должны будут подойти к определенной стойке и получить там всю необходимую информацию о трансфере и ваучеры.

Сотрудники «горячей линии» Turkish Airlines объяснили, что соответствующая ситуация возникла из-за ранее внесенных ими «операционных изменений». Об этом они уведомляли пассажиров по смс и электронной почте.

Как уточняет РИА Новости, людям не предоставляют питание, дети не получают воду.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что детям до 14 лет скоро понадобится загранпаспорт для въезда в ряд стран.

