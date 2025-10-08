«Право голоса»: ИИ-модель вошла в совет директоров казахского фонда

SKAI будет анализировать решения руководителей организации.

Где ИИ-модель вошла в совет директоров госфонда

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

В Казахстане ИИ-модель вошла в совет директоров государственного фонда

Модель на базе искусственного интеллекта, получившая имя SKAI, вошла в совет директоров крупного государственного фонда в Казахстане. Об этом сообщает The Times of Central Asia.

«Впервые в Центральной Азии нейронная сеть вошла в совет директоров крупного государственного фонда. Система SKAI (искусственный интеллект «Самрук-Казына»), разработанная на основе модели национального языка, теперь имеет право голоса в совете директоров Фонда национального благосостояния «Самрук-Казына», — отмечается в публикации.

Уточняется, что SKAI анализирует документы, а также решения, принятые советом директоров с 2008 года. Кроме того, ее внедрение, как отметили в публикации, должно повысить качество управления за счет принятия более обоснованных решений.

Газета отметила, что SKAI функционирует на базе суперкомпьютера «Аль-Фарабий». Кроме того, ИИ-модель работает на базе системы, обученной на казахских данных, что позволяет предотвратить утечку конфиденциальной информации за границу.

Систему SKAI представили на международном форуме Digital Bridge 2025. Кроме того, в ходе мероприятия президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика за три года должна стать полностью цифровой страной. К тому же глава государства встретился на полях форума с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Они обсудили совместные проекты в области искусственного интеллекта.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, сможет ли искусственный интеллект заменить государственных чиновников.

