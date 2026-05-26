Шесть человек погибли в результате пожара в Омской области

Шесть человек, включая четверых детей, сгорели в частном доме в Омской области

Шесть человек погибли при пожаре в Омской области. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба следственного управления (СУ) СК России по региону в своем Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пожар произошел в частном доме в селе Юрьевка. В тот момент в жилом здании находилось шесть человек, из которых четверо — дети. Спастись никому не удалось.

В результате пожара погибла 25-летняя хозяйка, ее годовалый сын и две ее дочери. Девочкам было два года и пять лет соответственно. Кроме того, жертвами стали подруга погибшей — 35-летняя женщина и ее 14-летний сын.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». На месте происшествия работают пожарные, криминалисты и сотрудники полиции. Они проводят ряд комплексных мероприятий, цель которых — установить все обстоятельства, повлекшие гибель шестерых человек.

В СК добавили, что в рамках расследования будет также дана оценка действиям должностных лиц органов системы профилактики.

Ранее в Алтайском крае при пожаре погибли два подростка 12-13 лет. Возгорание произошло в сарае, где ребята часто проводили свободное время. Детали трагедии выясняются.

