В Эстонии призвали не использовать Google Maps, чтобы не попасть в Россию

Из-за отсутствия буев на Нарве и сбоев в навигации пограничники уже выписали штрафы за случайный заплыв на территорию РФ.

Пограничная охрана Эстонии выступила с экстренным предупреждением к владельцам лодок — использование Google Maps на реке Нарве может обернуться уголовным или административным делом. Об этом в эфире гостелерадио ERR заявила начальник пограничного пункта Нарва Регина Кукк.

«Некоторые пересечения временной контрольной линии, которые произошли у нас в этом году, были вызваны тем, что люди использовали приложение Google Maps. <…> У людей могут возникать навигационные ошибки в определенных локациях, и они могут непреднамеренно оказаться на российской территории», — привела слова Кукк радиовещательная корпорация.

Ситуацию усугубляет полное отсутствие навигационных буев, так как Таллин и Москва не смогли договориться об их расстановке в текущем сезоне. Как результат — только за последние месяцы произошло не менее четырех инцидентов с нарушением границы. Кого-то из лодочников лишь предупредили, но нескольких смельчаков наказали рублем, выписав штрафы до шестисот евро (50 тысяч рублей. — Прим. ред.).

Во избежание неприятных инцидентов эстонские пограничники призвали отказаться от обычных карт и переключиться на GPS-устройства или специализированное приложение Nutimeri. 

«Выберите какой-нибудь другой водоем, но, разумеется, запретить людям мы не можем. Со своей стороны мы стараемся делать все возможное, чтобы таких нарушений было меньше», — заключила Кукк.

Главная рекомендация — максимально прижиматься к эстонскому берегу. При этом полностью запретить судоходство по Нарве власти не могут.

