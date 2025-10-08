В Томске создали уникального робота для работы в эпицентре катастроф

В Томске создали робота для работы в эпицентре катастроф

Специалисты Томского государственного университета разработали и запатентовали робототехнический интеллектуальный комплекс, предназначенный для охраны и мониторинга территорий, включая зоны химического и радиоактивного заражения, паводковые районы и стратегически важные объекты, такие как атомные электростанции. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

По словам заведующего международной лабораторией «Системы технического зрения» ТГУ Владимира Сырямкина, в состав комплекса входят несколько беспилотных летательных аппаратов, наземный робот на гусеничном приводе и уникальные решетки-колеса, что позволяет системе эффективно работать в самых разных условиях.

Разработка оснащена алгоритмическим обеспечением на основе технологий искусственного интеллекта и машинного обучения, что значительно повышает ее автономность и точность.

Как отмечается, в состав комплекса входят несколько беспилотных летательных аппаратов, наземный робот на гусеничном ходу и решетки-колеса. Алгоритмическое обеспечение базируется на методах искусственного интеллекта и машинного обучения. Основная задача разработки — снизить риски для людей при выполнении опасных задач (измерение уровня радиации и токсикантов, эвакуация из зараженных зон и т. п.).

Гусеничная платформа способна проводить ревизию объектов в труднодоступных районах, а также эвакуировать людей с опасных территорий. Сейчас ТГУ ведет переговоры об использовании комплекса для мониторинга территорий на российских АЭС.

Ученые подчеркивают, что их разработка превосходит существующие аналоги по скорости, точности навигации и способности к координации между наземными и воздушными модулями. Это делает систему уникальной и универсальной для задач безопасности, ликвидации последствий ЧС и охраны критической инфраструктуры.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.