«Капец как смело»: у звезды «Интернов» Александра Ильина родился третий ребенок
Беременность держалась в секрете.
Фото: legion-media/Persona Stars/053
В семье звезды «Интернов» Александра Ильина пополнение. Супруга актера Юлия Мартынова рассказала о рождении третьего ребенка в социальных сетях.
Жена актера опубликовала трогательные снимки, сделанные во время беременности.
«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала она.
Беременность жены актера держалась в секрете. Мартынова не появлялась с мужем на светских мероприятиях и не публиковала фото в соцсетях. Однако о рождении дочери супруги решили сообщить публично, чем удивили поклонников.
История семьи
Александр Ильин и Юлия Мартынова знакомы с детства. Повзрослев, они поняли, что хотят быть вместе. Как признавался актер, за годы отношений у них случались разные конфликты и скандалы, которые даже приводили к расставанию. Однако в итоге им удалось сохранить семью.
Супруга на шесть лет младше мужа. В марте 2018 года у пары родился первенец — сын Александр. Его назвали в честь отца и деда, продолжив семейную традицию.
В апреле 2021 года в семье появился второй мальчик — Ярослав.
Теперь, спустя почти пять лет, у Ильина и Мартыновой родилась дочь. Пара пока не раскрывает подробности о малышке.
60%
