«Капец как смело»: у звезды «Интернов» Александра Ильина родился третий ребенок

|
Диана Кулманакова
Беременность держалась в секрете.

Фото: legion-media/Persona Stars/053

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В семье звезды «Интернов» Александра Ильина пополнение. Супруга актера Юлия Мартынова рассказала о рождении третьего ребенка в социальных сетях.

Жена актера опубликовала трогательные снимки, сделанные во время беременности.

«Это было капец как смело. Добро пожаловать, малышка-богатырша», — написала она.

Беременность жены актера держалась в секрете. Мартынова не появлялась с мужем на светских мероприятиях и не публиковала фото в соцсетях. Однако о рождении дочери супруги решили сообщить публично, чем удивили поклонников.

История семьи

Александр Ильин и Юлия Мартынова знакомы с детства. Повзрослев, они поняли, что хотят быть вместе. Как признавался актер, за годы отношений у них случались разные конфликты и скандалы, которые даже приводили к расставанию. Однако в итоге им удалось сохранить семью.

Супруга на шесть лет младше мужа. В марте 2018 года у пары родился первенец — сын Александр. Его назвали в честь отца и деда, продолжив семейную традицию.

В апреле 2021 года в семье появился второй мальчик — Ярослав.

Теперь, спустя почти пять лет, у Ильина и Мартыновой родилась дочь. Пара пока не раскрывает подробности о малышке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео