«Никакой загадки нет»: друг Усольцевых выдвинул новую версию пропажи семьи

RT: пропавшие Усольцевы могли стать жертвами медведя

В Красноярском крае пропавшая полгода назад семья Усольцевых могла стать жертвами медведицы. Об этом сообщил друг Валентин Дегтярев в беседе с RT.

По его словам, обстоятельства исчезновения указывают на трагическое столкновение с диким животным. Дегтерев отметил, что незадолго до пропажи группы другие туристы неоднократно видели в этой местности медведицу с четырьмя детенышами. Она вела себя довольно смело и даже заходила на территорию местной турбазы.

Валентин Дегтерев полагает, что Усольцевы столкнулись с хищником, когда пытались сократить путь через курумник — скопление крупных остроугольных камней.

«Люди, которые были там до 28 сентября, говорили, что медведица с четырьмя медвежатами заходила даже на турбазу. А когда начались поиски, оттуда убегали крупные медведи. Никакой загадки нет, все абсолютно прозрачно. Усольцевы шли через курумник, решили срезать. Собаку-корги, видимо, на руках несли, девочку тоже несли. Напоролись на медведицу. Убегать от нее было бесполезно», — рассказал он.

Мужчина добавил, что косвенным подтверждением этой версии служат кадры из видео МЧС, на которых запечатлено дерево с характерными глубокими отметинами от когтей.

Знакомый пропавших подчеркнул, что в случае нападения медведя за произошедшее должны ответить владельцы базы отдыха и представители Охотнадзора. По мнению Дегтерева, ответственные лица обязаны были предупредить людей об опасном соседстве или принять меры по нейтрализации угрозы. Однако этого сделано не было.

Друг семьи также признался, что ранее рассматривал версию о добровольном уходе друга из жизни, но сейчас склоняется к несчастному случаю.

В пресс-службе поискового отряда «ЛизаАлерт» уточнили, что активные поисковые мероприятия в Красноярском крае будут возобновлены, как только в лесах полностью сойдет снежный покров.

