«Обрел новую жизнь»: Михалков рассказал о вкладе Путина в карьеру Ефремова

Эфирная новость 82 0

Режиссер встретился с главой государства накануне премьеры постановки «Без свидетелей».

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Варфоломеева; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Михалков поблагодарил Путина за вклад в восстановление карьеры Ефремова

Наедине со зрителем — «Без свидетелей». Театральная Москва обсуждает долгожданную премьеру с таким названием. Эту адаптацию Никиты Михалкова ждали очень давно. Не меньший интерес к исполнителям главных ролей — Анне Михалковой и Михаилу Ефремову. Его впервые можно видеть на сцене после долгого перерыва. О новой постановке накануне рассказал сам режиссер на встрече в президентом, пригласив Владимира Путина в театр.

«Именно благодаря вам, Владимир Владимирович, сегодня на сцене новую жизнь обрел Миша Ефремов, я очень приглашаю вас посмотреть наш спектакль с ним и с моей дочкой Анной. И всех вас приглашаю», — сказал Михалков.

«Спасибо большое», — ответил Путин.

Ранее 5-tv.ru писал, что народная артистка России Анна Михалкова назвала свою героиню в постановке «Без свидетелей» женщиной, которая освободилась. При этом актриса отметила, что у заслуженного артиста России Михаила Ефремова сложился бы дуэт с любой партнершей. По ее словам, актер является «огромным профессионалом».

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
80.72
-0.24 93.81
-0.11
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:13
Зашла слишком далеко: 59% американцев осудили войну США с Ираном
17:07
«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
16:59
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
16:48
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
16:38
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
16:27
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка

Сейчас читают

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео