Два человека пострадали из-за нападения медведя в японском супермаркете

|
Диана Кулманакова
Ранее сообщалось о серии агрессивного поведения диких животных по стране.

В Японии медведь напал на людей в супермаркете

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Известия

Два человека пострадали в результате нападения медведя в супермаркете в городе Нумата в японской префектуре Гумма. Об этом сообщила телекомпания NHK.

По данным СМИ, медведь напал на одного человека на парковке возле магазина, затем вошел в помещение и ранил другого посетителя. Оба пострадавших были в сознании, угрозы их жизни нет.

В момент нападения в супермаркете находилось более 30 человек. После того, как животное сломало полку, оно сбежало. Полиция усилила патрулирование и сохраняет боевую готовность.

Ранее стало известно о серии нападений диких животных в Японии. В августе в префектуре Исикава медведь напал на женщину возле жилого дома, а в июне несколько человек пострадали от атак медведей на севере страны. Также в конце сентября в префектуре Фукусима полиция отлавливала волков, сбежавших из частного зоопарка после разрушения ограждения во время шторма.

Власти усилили наблюдение и обсуждают меры по контролю численности хищников.

