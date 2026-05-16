Веломарафон «Россия» впервые пройдет по городам Золотого кольца

Велогонка «Россия» в этом году впервые пройдет по маршруту Золотого кольца. Спортивный проект объединит любителей велоспорта из разных регионов страны при поддержке президента России Владимира Путина, Лиги Героев и крупных спортивных организаций.

В программу включены восемь этапов, которые пройдут с 16 мая по 12 сентября в восьми городах России. Общая протяженность маршрута превысит 400 километров. Участие в соревнованиях примут более 18 тысяч человек.

Первый этап примет Костромская область. Власти региона считают развитие туризма одним из главных направлений экономики. В 2025 году Костромскую область посетили 2,1 миллиона туристов, а ежегодный прирост турпотока превышает 18%. Регион уже несколько лет входит в пятерку самых популярных туристических направлений России.

Торжественное открытие велофестиваля пройдет на главной площади Костромы. Участники проедут по историческому центру города, посетят экскурсионный маршрут «Мазайские зайцы», гастрофестиваль местных производителей и концертную программу.

Индивидуальную гонку на 44 километра проведут в Нерехте — одном из городов Малого Золотого кольца. Гости также смогут посетить парк «Ткацкий двор» и Нерехтский краеведческий музей.

С 2020 года число жителей Костромской области, которые занимаются велоспортом, выросло на треть. Регион активно ремонтирует и строит дороги: за последние годы специалисты обновили более двух тысяч километров дорожной сети.

В рамках нацпроектов и региональных программ в Костромской области также открыли десятки новых спортивных объектов. За пять лет число жителей, регулярно занимающихся спортом, выросло на 15% и превысило две трети населения региона. Министерство спорта включает Костромскую область в число лидеров по развитию физкультуры и спорта.

