Опасность в каждой чашке: пластиковые чайники отравляют воду

Дарья Орлова
Исследователи обнаружили миллиарды синтетических частиц в кипятке и предупредили о скрытых угрозах для здоровья.

Пластиковые электрочайники могут выделять до трех миллиардов вредных наночастиц микропластика в воду при каждом использовании. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Ученые из Квинслендского университета провели масштабное исследование, в ходе которого выяснили, что даже один цикл кипячения в новом бытовом приборе приводит к попаданию огромного количества полимеров в напиток.

По данным экспертов, при первом использовании нового устройства в одном миллилитре жидкости оказывается около 12 миллионов частиц. В стандартной чашке чая объемом 250 миллилитров их общее число достигает пугающих значений, что вызывает серьезную обеспокоенность у медиков и экологов по всему миру.

Доктор Элвис Окоффо, возглавивший научную работу, подчеркнул, что привычный ритуал приготовления горячих напитков стал для миллионов людей источником ежедневного контакта с синтетическими загрязнениями.

Эксперимент показал, что даже после 150 циклов работы прибора интенсивность выделения пластика остается высокой: в каждой порции воды сохраняется не менее 205 миллионов частиц.

По его словам, производители обязаны информировать покупателей о подобных рисках с помощью специальной маркировки, так как обычное споласкивание нового товара перед использованием не решает проблему так эффективно, как многократное кипячение с последующим сливом воды.

Важным открытием стало то, что жесткая водопроводная вода может снижать уровень загрязнения благодаря минеральным отложениям, которые создают защитный слой внутри чайника.

Тем не менее, ученые предупреждают о долгосрочных последствиях накопления пластика в организме, связывая его с развитием онкологических заболеваний кишечника и нарушениями репродуктивной функции.

Существуют опасения, что микрочастицы способы проникать внутрь клеток, меняя их нормальное функционирование, что особенно опасно для детского организма.

Ранее эксперты уже находили пластик в чайных пакетиках, однако текущая работа подтвердила, что сам прибор является не менее интенсивным источником опасных нанообъектов. Доктор Окоффо призвал регуляторов внедрить более жесткие стандарты безопасности, чтобы ограничить попадание полимеров в тела людей и окружающую среду.

