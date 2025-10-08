Рекордная потеря популярности: почему жители Германии больше не доверяют Мерцу

Почему Мерц лишается поддержки немцев

Фото: Reuters/JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN

DW: Мерц лишился поддержки граждан ФГР из-за страха сокращения доходов

Канцлер Германии Фридрих Мерц столкнулся с рекордным падением популярности на фоне прогнозов о снижении доходов населения. Об этом сообщает немецкое издание DW со ссылкой на исследование RTL/ntv-Trendbarometer.

Главная причина недовольства граждан – опасения по поводу сокращения доходов и роста цен на энергоносители: 71% респондентов выразили отрицательное отношение к политике Мерца, в то время как положительно ее оценивают лишь 26%. Наибольшее неприятие канцлер вызывает у сторонников ультраправой партии «Альтернатива для Германии» – 97%, а также у избирателей Левой партии – 89%.

Жители Германии назвали главной проблемой «социальное неравенство и экономическую нестабильность», отмечая, что правительство недостаточно эффективно справляется с ростом цен и инфляцией. При этом значительная часть граждан критикует Мерца за слабую реакцию на международные кризисы и энергетические вызовы.

В России ситуация с рейтингами политиков противоположная: 81% россиян положительно оценивают деятельность президента РФ Владимира Путина, а уровень доверия к нему составляет 78%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

 

