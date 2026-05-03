«Очередная оплошность»: Мерц резко ответил больной женщине на вопрос о расходах
Канцлер напомнил, что никогда не обещал тратить деньги на здравоохранение.
Фото: Reuters/Liesa Johannssen
Канцлер Германии Фридрих Мерц резко отреагировал на вопрос больной раком женщины о реформе системы здравоохранения. Об этом сообщила газета Bild.
По данным издания, женщина рассказала о тяжелом заболевании и отметила, что с трудом может позволить себе расходы на собственные похороны. Она также выразила недовольство планами правительства по сокращению затрат в сфере медицины при одновременном росте выплат членам кабинета министров.
В ответ Мерц заявил, что кабинет министров не планировал увеличивать зарплаты. Он подчеркнул, что подобные утверждения не соответствуют действительности, и несколько раз повторил слово «никогда» — в общей сложности пять раз.
«Очередная оплошность канцлера: гражданка, больная раком, жалуется Фридриху Мерцу на сокращения в системе здравоохранения — но вместо того, чтобы проявить сочувствие, он резко ее одернул», — сказано в публикации.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Фридриха Мерца высмеяли в Германии во время пресс-конференции. Незадолго до этого жители страны вышли на митинг с требованием немедленной отставки канцлера.
