Тяжелый судорожный приступ во сне: как распознать скрытую эпилепсию

Дарья Орлова
Странные ощущения провалов в памяти и повторяющихся событий могут быть признаками серьезного неврологического нарушения.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Daily Mail: ощущение дежавю может быть признаком наличия эпилепсии

Жительница Лондона Эмма Линдерс приняла симптомы развивающейся эпилепсии за проявления менопаузы, что едва не привело к трагическим последствиям. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Женщина в течение года испытывала кратковременные приступы дежавю и чувство «отстраненности», которые длились не более минуты. Она не придавала этому значения, пока во время отпуска в Японии у нее не случился тяжелый судорожный приступ во сне.

Врачи диагностировали у 49-летней учительницы эпилепсию, развившуюся в зрелом возрасте, что стало для нее полной неожиданностью.

«Я была потрясена — у меня не было никаких признаков болезни в детстве и я верила, что с эпилепсией нужно только родиться. Я понятия не имела, что она может проявиться в среднем возрасте», — поделилась Эмма.

Специалисты отмечают, что подобные случаи не редкость, и заболеваемость эпилепсией фактически растет с возрастом. Доктор Барбара Высота, консультант-невролог, пояснила, что приступы не всегда сопровождаются конвульсиями.

У взрослых часто встречаются фокальные приступы, которые проявляются как кратковременное замешательство, замирание взгляда, странные запахи или то самое чувство дежавю.

Согласно данным экспертов, в Великобритании около 160 тысяч человек старше 65 лет живут с этим диагнозом. Болезнь может быть вызвана перенесенными травмами головы, инсультами или сосудистыми изменениями мозга, однако у многих пациентов, включая Линдерс, точную причину установить не удается.

Важно не игнорировать «непонятные периоды» в самочувствии, так как они могут быть предвестниками масштабного «электрического шторма» в мозгу.

«Приступ может быть первым признаком того, что что-то в организме требует исследования», — подчеркнула доктор Высота.

Современная медицина позволяет большинству пациентов полностью контролировать симптомы с помощью правильно подобранных препаратов.

Сейчас Эмма учится жить с новым диагнозом: ей пришлось временно отказаться от вождения автомобиля и соблюдать меры предосторожности в быту, например, не принимать ванну в одиночестве. Она отмечает, что поддержка профильных сообществ помогла ей обрести позитивный настрой и вернуть контроль над своей жизнью.

