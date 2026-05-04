Мерц выступил за сохранение диалога Германии и США, несмотря на споры по Ирану

Он также назвал обоснованным недовольство Трампа из-за затягивания реализации торговой сделки.

Партнерство между Германией и США должны сохраняться, несмотря на разногласия по конфликту на Ближнем Востоке. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в интервью телеканалу ARD.

«Я должен признать, что президент США придерживается иного взгляда на эти вопросы, чем мы. Но это не меняет того факта, что я по-прежнему убежден: американцы — важные партнеры для нас, самые важные в Североатлантическом альянсе», — сказал он.

Политик отметил, что не отказывается от критики стратегии Вашингтона в отношении Тегерана и слов о том, что Иран «унизил» Штаты. При этом он подчеркнул, что Трамп имеет другое мнение на этот счет и с этим надо считаться.

Кроме того, Мерц сообщил, что недовольство американского лидера затянувшейся подготовкой Евросоюза к реализации торгового соглашения в Тернберри обосновано. По его словам, в Европарламенте есть силы, препятствующие договоренностям.

«Он, откровенно говоря, вполне справедливо немного разочарован тем, что мы в Европейском союзе до сих пор не завершили работу по соглашению в Тернберри, которое было заключено в прошлом году в августе в Шотландии. В Европейском парламенте все еще существует сопротивление этому соглашению», — пояснил канцлер.

Ранее Трамп заявил, что Вашингтон намерен в ближайшее время сократить численность своего военного контингента, расположенного в Германии. Позже стало известно, что США планируют вывести из ФРГ около пяти тысяч военнослужащих.

