Американец украсил дом к Хэллоуину мешками для трупов с именами чиновников

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 22 0

Местные жители и общественники были шокированы подобной инсталляцией.

В США мужчина развесил мешки для трупов с именами чиновников

Фото: www.globallookpress.com/Ana Fernandez

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Житель штата Кентукки, 58-летний Стефан Маркум, был арестован по обвинению в террористических угрозах. Во дворе его дома появилась хэллоуинская инсталляция с черными пластиковыми мешками, на которых были написаны имена и должности местных чиновников. Об этом сообщает издание Daily Mail.

По словам исполнительного директора округа Пауэлл Эдди Барнса, прохожие и общественные деятели были шокированы сценой.

«Сначала я не знал, что и думать <…>. Довольно жестко», — отметил Барнс.

Полиция изъяла декорации и доставила их в полицейский участок. Маркум содержится под залогом.

Эксперты отмечают, что, хотя Первая поправка к Конституции США защищает свободу слова, угрозы насилия в нее не входят. Доцент Университета Кентукки Стивен Восс подчеркнул, что поведение, которое раньше воспринималось как шутка, в современной политически напряженной обстановке может быть расценено как опасное.

Мотивы Маркума пока неизвестны. Местные власти отмечают, что инцидент отражает рост политического гнева и его проявлений в маленьких городках.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео