Пьяный мужчина сжег дом с бабушкой и детьми в Курганской области

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 27 0

Обычная семейная перепалка обернулась трагедией.

В Курганской области мужчина сжег дом с бабушкой и детьми

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Курганской области произошла трагедия — 24-летний житель деревни Смолина Шатровского округа, находясь под воздействием алкоголя, поджег свой дом, где в тот момент находились его родственники. Об этом сообщил Telegram-канал регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, вечером 7 октября между мужчиной и его сожительницей вспыхнул конфликт. После ссоры он выпил, облил дом бензином и поджег здание, не задумываясь о последствиях.

«В результате пожара погибли женщина 1967 года рождения, а также двое малолетних детей. Еще один ребенок с травмами госпитализирован», — уточнили в СУ СК.

Следователи возбудили уголовное дело по пунктам «а», «в» и «е» части 2 статьи 105 УК РФ — убийство двух и более лиц, находящихся в беспомощном состоянии, совершенное общеопасным способом.

В настоящий момент подозреваемый задержан. Правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего и намерены добиваться его ареста.

Ранее в Австрии 40-летнюю владелицу отеля обвинили в поджоге здания, где проживали 17 просителей убежища. Следствие полагает, что женщина намеренно устроила пожар, рассчитывая получить страховую компенсацию за уничтоженное имущество.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу
11:45
ФСБ: в Подмосковье задержан подозреваемый в подрыве автомобиля военнослужащего

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео