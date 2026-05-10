Самолет Frontier Airlines сбил человека на взлетной полосе в аэропорту Денвера

Человек погиб под шасси самолета Airbus A321 авиакомпании Frontier Airlines, вылетавшего из международного аэропорта Денвера в Лос-Анджелес, США. Об этом сообщают журналисты CBS News со ссылкой на представителей перевозчика, воздушной гавани и информацию от свидетелей происшествия.

В аэропорту Денвера подтвердили, что пешеход перелез через ограждение 8 мая около 23:19 по местному времени (9 мая, 08:19 по московскому. — Прим. ред.). Через две минуты после проникновения на территорию он был сбит при пересечении взлетно-посадочной полосы. По предварительным данным, погибший не был сотрудником аэропорта, его личность пока не установлена.

После инцидента пилот передал диспетчерам, что произошло столкновение, и у самолета загорелся двигатель, в салоне появился дым. Судно остановили, после чего пассажиров эвакуировали по аварийным трапам и доставили автобусами в терминал. На борту находились 224 пассажира и семеро членов экипажа. 12 человек получили незначительные травмы, пятеро из них госпитализированы. Оставшиеся, как отмечают в авиакомпании, уже вылетели из Денвера новым рейсом.

Один из пассажиров Джон Антенс, который вылетал в Лос-Анджелес вместе с сыном Джейкобом, рассказал журналистам, что сидел у окна и увидел искру, а затем и взрыв в крыле и моторном отсеке. Люди закричали, салон заполнился дымом, после эвакуации они ждали на взлетно-посадочной полосе на холоде около часа, прежде чем прибыли автобусы.

Компания Frontier обязалась провести расследование инцидента. ​Национальное управление по безопасности на транспорте (NTSB) также проводит проверку в координации с Федеральным управлением гражданской авиации (FAA), службой аэропорта Денвера и местными правоохранительными органами. Причина происшествия, в том числе возгорания двигателя, не установлена. Полоса, где произошло столкновение, была вновь открыта ближе к полудню.

Ранее 5-tv.ru писал о восьмилетнем мальчике, который предотвратил экстренное изменение маршрута самолета, летевшего из Турции в Великобританию, успокоив агрессивную взрослую попутчицу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.