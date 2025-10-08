Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею

Дарья Орлова
Дарья Орлова 28 0

Джекпот сорвала Гульнара — продавец-консультант в бьюти-сфере.

Возможно ли выиграть в лотерею

Фото: 5-tv.ru

Жительница Подмосковья второй раз за год выиграла в государственную лотерею, на этот раз сорвав джекпот размером 27,5 миллиона рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные компании «Столото».

«В начале 2025 года жительнице Московской области Гульнаре Г. довелось выиграть 100 тысяч рублей в лотерею «Спортлото «6 из 45», а спустя несколько месяцев — суперприз в размере 27 438 040 рублей, разыгранный в 137509-м тираже лотереи «Спортлото «5 из 36», — рассказали в компании.

Билет женщина приобрела онлайн на три тиража подряд, отметив комбинацию чисел случайным образом. Уже после первого розыгрыша удача улыбнулась ей вновь.

«Перед сном купила билет на три тиража. Думаю, пусть поиграют, а утром посмотрю результат. В час ночи еще не спала: решила все-таки посмотреть и увидела заветный желтый баннер с суммой выигрыша», — передали в компании слова победительницы.

Известно, что Гульнара работает продавцом-консультантом в бьюти-сфере и живет в Московской области. Женщина рассказала, что планирует потратить выигрыш на покупку квартиры для дочери и новый автомобиль для себя.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

