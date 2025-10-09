Майданов: Россия — ядерная держава, и с ней нужно считаться

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 51 0

Артист подчеркнул важность роли ученых в истории страны.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певец Майданов: с Россией нужно считаться

Россия — ядерная держава, и с ней нужно считаться. Об этом заявил заслуженный артист РФ Денис Майданов в беседе с 5-tv.ru на премьере сериала «Берлинская Жара».

«Россия — это ядерная держава, и Россия это та страна, с которой нужно считаться отныне и навсегда», — отметил певец.

Артист также подчеркнул, что вклад российских ученых не должен быть забыт, ведь именно они сформировали основы безопасности и мощи страны. По словам Майданова, знание истории своей страны включает в себя уважение к тем, кто стоял у истоков ключевых технологий, таких как атомная энергия.

«Они (Ученые. — Прим. ред) оставили жирную жирную галочку для всех государств на этой земле. Что Россия — это ядерная держава», — отметил он.

Артист считает, что данный статус стал важным фактором, во многом предопределившим развитие исторических событий. Майданов уверен: даже сегодняшняя геополитическая ситуация во многом опирается на статус стран, на их мощь и способность постоять за себя.

«Со слабой страной никто никогда не будет ни разговаривать, ни договариваться...» — добавил артист.

Он акцентировал внимание на том, что экономическое и культурное развитие зависит от способности государства защитить свои достижения. Сильная армия и ядерные ресурсы — это те гарантии безопасности, которые необходимы для устойчивого развития нации и тут нечего стесняться.

«Что мирный атом, что военный атом — это все гарантия безопасности нашего государства», — заключил певец.

Майданов считает, что о таких важных аспектах необходимо говорить и снимать об этом кино.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Алла Довлатова высказалась о судьбе России.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+9° Атмосферное давление 766 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
81.55
-0.38 94.94
-0.73
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

11:52
В Санкт-Петербурге мужчина выстрелил в отца двоих детей из-за денежного перевода
11:50
В НАБУ заявили о предложении взятки в $3,5 млн от прокурора за закрытие дела
11:48
Директор парка в Челябинске попался на многомиллионной афере с аттракционами
11:43
Хотела облегчить боль в спине: китаянка съела восемь лягушек и попала в больницу
11:31
Сыновья украли телефон: британка была застрелена на пороге дома из мести
11:26
Легендарный наставник ФК «Бока Хунирос» Руссо умер в возрасте 69 лет

Сейчас читают

В Красноярском крае поймали сигнал телефона главы пропавшей семьи Усольцевых
Российские бойцы столкнулись с британскими наемниками в боях за Нововасилевское
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 9 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Покровская родительская суббота в 2025 году: традиции
🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео