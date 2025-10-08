Это было близко: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 30 0

Исследователи не сразу заметили объект.

Может ли метеорит упасть на Землю и уничтожить ее

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Dаilу Маil: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Астероид 2025 TF, размером около трех метров, пролетел над Антарктидой на минимальной высоте 428 километров — ближе, чем орбита Международной космической станции (МКС). Сотрудники НАСА заметили объект только спустя несколько часов с помощью системы Catalina Sky Survey. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что серьезной опасности не было: объект такого размера, скорее всего, сгорел бы в атмосфере. После пролета астрономы наблюдали астероид с обсерватории Лас-Камбрес (Австралия), уточнив его траекторию и время минимального сближения.

Хотя 2025 TF не угрожал Земле, даже небольшой космический объект мог нанести ущерб спутнику или космическому кораблю. На этот раз поблизости не оказалось ни МКС, ни других объектов. Следующий близкий пролет ожидается в 2087 году на расстоянии почти шесть миллионов километров.

Для классификации как «потенциально опасного» астероид должен быть диаметром не менее 140 метров и иметь орбиту, позволяющую подлететь к Земле ближе 7,48 миллиона километров. Данный объект был слишком мал.

На сегодняшний день известно о 39 585 околоземных объектах, из них около 2 500 считаются потенциально опасными. Несмотря на усовершенствованные системы планетарной защиты, небольшие астероиды все еще могут ускользнуть от наблюдения.

Ранее 5-tv.ru писал, что в НАСА предложили нанести ядерный удар по угрожающему Луне астероиду.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+12° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.93
-1.07 95.67
-1.16
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:07
Не видятся с друзьями: в Дании хотят запретить соцсети для детей младше 15 лет
12:06
ВС РФ освободили Новогригоровку в Запорожской области
12:00
«Находишь правильных людей»: Прилучный остепенился после развода с Муцениеце
12:00
Сын Михаила Круга тайно женился: как наследник звезды шансона нашел свою тихую гавань
11:50
Жительница Подмосковья дважды за год выиграла в лотерею
11:47
Принцы Уильям и Гарри могут помириться благодаря общему другу

Сейчас читают

До исчезновения с карты: российской армии не нужно беречь «Украину» — мнение
«Дневник успеха»: психолог рассказал, как справиться с синдромом самозванца
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 8 октября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🧙Гороскоп на для всех знаков зодиака на октябрь 2025 — видео
Финансовый гороскоп на октябрь 2025 — видео
❤️Любовный гороскоп на октябрь 2025 — видео
👩Лунный гороскоп стрижек на октябрь 2025 — видео