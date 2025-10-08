Это было близко: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Dаilу Маil: крупный астероид пролетел на расстоянии 428 км от Земли

Астероид 2025 TF, размером около трех метров, пролетел над Антарктидой на минимальной высоте 428 километров — ближе, чем орбита Международной космической станции (МКС). Сотрудники НАСА заметили объект только спустя несколько часов с помощью системы Catalina Sky Survey. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Европейское космическое агентство (ЕКА) заявило, что серьезной опасности не было: объект такого размера, скорее всего, сгорел бы в атмосфере. После пролета астрономы наблюдали астероид с обсерватории Лас-Камбрес (Австралия), уточнив его траекторию и время минимального сближения.

Хотя 2025 TF не угрожал Земле, даже небольшой космический объект мог нанести ущерб спутнику или космическому кораблю. На этот раз поблизости не оказалось ни МКС, ни других объектов. Следующий близкий пролет ожидается в 2087 году на расстоянии почти шесть миллионов километров.

Для классификации как «потенциально опасного» астероид должен быть диаметром не менее 140 метров и иметь орбиту, позволяющую подлететь к Земле ближе 7,48 миллиона километров. Данный объект был слишком мал.

На сегодняшний день известно о 39 585 околоземных объектах, из них около 2 500 считаются потенциально опасными. Несмотря на усовершенствованные системы планетарной защиты, небольшие астероиды все еще могут ускользнуть от наблюдения.

