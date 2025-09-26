В НАСА предложили нанести ядерный удар по угрожающему Луне астероиду

Ученые из международной команды arXiv, в которую входят специалисты НАСА, рассматривают возможность уничтожения астероида 2024 YR4 с помощью ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованном исследовании организации.

Небесное тело было обнаружено в 2024 году. Первоначально специалисты допускали трехпроцентную вероятность его столкновения с Землей, но этот сценарий позже исключили. Однако остается риск — около 3%, что в конце 2032 года астероид может врезаться в Луну.

Авторы исследования предлагают два варианта предотвращения удара. Первый — изменить орбиту объекта, скорректировав его траекторию. Это позволило бы полностью исключить столкновение, но при этом существует опасность, что из-за неточных данных о массе астероида он может быть случайно перенаправлен в сторону Земли.

Второй сценарий предполагает уничтожение небесного тела с помощью ядерного взрыва. По расчетам, достаточно будет боезаряда мощностью около одной мегатонны. При этом взрыв предлагается произвести на безопасной высоте над астероидом.

Ученые подчеркивают, что окончательное решение нужно принять в 2028 году, когда 2024 YR4 снова приблизится к Земле и можно будет более точно определить его характеристики.

