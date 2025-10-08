Воспитательница решила вздремнуть: в США двухлетнего мальчика загрызли собаки

Женщина устроила у себя дома нелицензированный детский сад.

В США двухлетнего мальчика загрызли собаки

Фото: 5-tv.ru

People: двухлетнего мальчика загрызли собаки в США, пока воспитательница спала

Двухлетний Каймир Джонс погиб после нападения двух крупных ротвейлеров в доме 48-летней Стейси Уилер Кобб, которая организовала нелицензированный детский сад в штате Джорджия (США). Об этом сообщает издание People.

По данным полиции, мать ребенка оставила его на попечение Кобб на весь день. В ходе расследования установлено, что хозяйка дома оставила мальчика без присмотра как минимум на два часа. Она пошла вздремнуть, думая, что с малышом будет все в порядке. За это время мальчик вышел на задний двор и открыл вольер с двумя ротвейлерами, которые напали на него. Ранения от укусов были смертельны.

«Это ужасное и трагическое событие, которого не должно было произойти, но из-за халатности мать трагически потеряла ребенка», — заявила шеф полиции Лесли Манахан, выразив соболезнования семье.

На момент инцидента Джонс был единственным ребенком в доме Кобб, но обычно там находится около десяти детей. Женщина была арестована и обвинена в убийстве и жестоком обращении с детьми. Собаки переданы под опеку службы контроля за животными округа.

