Мерц объяснил миллиардные траты ЕС на армию мнимой угрозой со стороны России

Элина Битюцкая
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Россия не представляет опасности для европейских государств.

Мерц назвал Россию угрозой, оправдывая траты ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц вновь использовал тезис о российской угрозе для оправдания колоссальных военных расходов Евросоюза. Об этом сообщило агентство Reuters.

«Европейские страны, включая Германию, тратят миллиарды евро на восстановление своих вооруженных сил перед лицом предполагаемой угрозы со стороны России», — привело информагентство слова главы немецкого правительства.

Таким образом, официальный Берлин продолжил прежнюю линию на нагнетание риторики о якобы агрессивных намерениях Москвы.

В Москве тем временем от подобных обвинений лишь пожали плечами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не раз акцентировал — страна никому не угрожает и стремится выстраивать со всеми странами, включая европейские, добрые и взаимовыгодные отношения.

Сам Владимир Путин еще в ноябре 2025 года назвал идею о возможном нападении на Европу абсурдной. Более того, российский лидер заявил, что Москва готова даже юридически зафиксировать отсутствие подобных планов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг предлагал обсудить создание буферной зоны между Россией и НАТО.

