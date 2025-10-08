Почти три тысячи человек лишены российского гражданства с 2023 года

Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Наказывали в том числе за непостановку на воинский учет.

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

Почти три тысячи решений о прекращении гражданства Российской Федерации принято с начала действия ФЗ № 138 «О гражданстве Российской Федерации» органами МВД России. Об этом сообщает Миграционная служба МВД Росси.

Официальный представитель министерства Ирина Волк заявила, что в 2025 году расширен перечень преступлений, совершение которых приводит к прекращению российского гражданства.

В том числе называется одну из основных причин лишения привилегий — «неисполнение обязанности по первоначальной постановке на воинский учет».

«Институт прекращения гражданства нужен для противодействия лицам, угорожающим национальной и общественной безопасности», — добавила Ирина.

Ранее в Санкт-Петербурге правоохранительные органы пресекли крупный канал нелегальной миграции. Число легализованных иностранцев может достигать нескольких сотен. Задержаны десять подозреваемых, включая работников консалтинговой фирмы — в местах проживания задержанных и в офисах были проведены обыски.

