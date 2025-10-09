«На фоне вызовов»: Алиев призвал тюркские страны выступать единым центром силы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 51 0

Президент Азербайджана предложил государствам ОТГ провести совместные военные учения.

К чему призвал Алиев тюркские страны

Фото: www.globallookpress.com/Kremlin Pool

Алиев: страны ОТГ должны выступать единым центром силы

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал тюркские страны выступать с позиции единого центра силы. Слова, произнесенные Алиевом во время выступления на 12-м саммите Организации тюркских государств (ОТГ), цитирует издание EADaily.

«На фоне современных геополитических вызовов и вызовов безопасности, с которыми сталкивается мир, крайне важно, чтобы тюркские государства, в соответствии с принятой на неформальном саммите в Шуше в прошлом году Карабахской декларацией и темой сегодняшнего саммита — „Региональный мир и безопасность“, выступали в качестве единого центра силы», — заявил глава Азербайджана.

Ильхам Алиев подчеркнул, что страны ОТГ благодаря внутриполитической и экономической стабильности, геостратегическому положению государств, их позитивной демографической ситуации, а также немаленьких возможностей в транспортно-логистической сфере, природным ресурсам и растущему военному потенциалу делают организацию «важной на мировой арене».

Там же, на саммите, Алиев предложил в следующем году в Азербайджане провести совместные военные учения стран ОТГ.

В состав организации входят: Азербайджан, Казахстан, Киргизия, Турция и Узбекистан. Кроме того, в качестве наблюдателя представлена Венгрия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Алиев поздравил президента РФ Владимира Путина с днем рождения по телефону.

